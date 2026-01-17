Una periodista revela el trato inapropiado que sufrió durante un encuentro laboral con Julio Iglesias

En Y ahora Sonsoles, la periodista argentina Verónica Albanese explicó que, durante una rueda de prensa, la discográfica pedía a las reporteras sentarse sobre las piernas de Julio Iglesias para que él jugara con la goma de su ropa interior. Ella se negó y se marchó sin la entrevista, asegurando: “Yo me negué, sentí que no estaba cómoda haciéndolo”.

Este testimonio surge mientras el cantante enfrenta acusaciones de agresión sexual por parte de exempleadas. Iglesias ha negado públicamente todos los señalamientos y asegura que tomará acciones legales para defender su dignidad.