Una periodista revela el trato inapropiado que sufrió durante un encuentro laboral con Julio Iglesias
Verónica Albanese relata la situación incómoda que vivió en una rueda de prensa, en pleno contexto de acusaciones contra el cantante, desvelando prácticas impropias promovidas por su entorno profesional.
En Y ahora Sonsoles, la periodista argentina Verónica Albanese explicó que, durante una rueda de prensa, la discográfica pedía a las reporteras sentarse sobre las piernas de Julio Iglesias para que él jugara con la goma de su ropa interior. Ella se negó y se marchó sin la entrevista, asegurando: “Yo me negué, sentí que no estaba cómoda haciéndolo”.
Este testimonio surge mientras el cantante enfrenta acusaciones de agresión sexual por parte de exempleadas. Iglesias ha negado públicamente todos los señalamientos y asegura que tomará acciones legales para defender su dignidad.