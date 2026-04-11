El peligroso triángulo entre Cihan, Alya y Mine estalla con una amenaza que lo cambia todo

La situación sentimental de los protagonistas ha derivado en una espiral de desconfianza que amenaza con destruir sus vidas. Cihan se encuentra en una encrucijada emocional mientras Alya y Mine radicalizan sus posturas, llevando su rivalidad a un extremo desconocido hasta ahora. Los secretos del pasado y las ambiciones personales han convergido en un escenario de máxima vulnerabilidad, donde cualquier movimiento en falso podría desencadenar consecuencias irreparables para el futuro de este complejo vínculo afectivo que mantiene en vilo a todo su entorno.

Este conflicto central en En tierra lejana se recrudece con nuevas revelaciones que saldrán a la luz en los capítulos venideros. La lucha por el poder y el amor se entrelazan de forma dramática, demostrando que los sentimientos pueden convertirse en el arma más peligrosa. Los espectadores asistirán a un despliegue de intrigas donde la lealtad brilla por su ausencia, confirmando que la estabilidad de los personajes pende de un hilo en una trama que no deja de sorprender por su intensidad narrativa.