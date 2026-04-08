Paz Padilla confiesa en El Hormiguero un episodio oculto de su infancia: “Me costó años entender que no era culpable”

En la entrevista, Paz Padilla reflexionó sobre el duelo y el peso emocional que conlleva, destacando cómo la culpa suele acompañar a quienes atraviesan pérdidas importantes en su vida.

Uno de los instantes más impactantes llegó cuando reveló que sufrió abusos en su infancia y que nunca pidió ayuda ni lo contó en su entorno cercano, reconociendo que aún hoy le resulta difícil hablar de ello.