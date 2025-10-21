Paula Leitón alza la voz contra la gordofobia tras su oro olímpico: “Mi cuerpo también es fortaleza”

La victoria olímpica de Paula Leitón en los Juegos de París 2024 marcó un hito en su carrera, pero también trajo consigo una oleada de comentarios ofensivos sobre su cuerpo. Lejos de dejarse abatir, la deportista ha transformado el dolor en fuerza para denunciar la gordofobia en el deporte de élite.

Con su libro XXL, Leitón busca inspirar a quienes han sentido rechazo por su físico. “No podía quedarme atrás”, asegura, convencida de que la verdadera mejora parte del amor propio y no de la aprobación ajena.