Paula Leitón alza la voz contra la gordofobia tras su oro olímpico: “Mi cuerpo también es fortaleza”
La campeona olímpica de waterpolo Paula Leitón responde con orgullo y determinación a las críticas recibidas tras su triunfo en París 2024, reivindicando la diversidad corporal y el amor propio.
La victoria olímpica de Paula Leitón en los Juegos de París 2024 marcó un hito en su carrera, pero también trajo consigo una oleada de comentarios ofensivos sobre su cuerpo. Lejos de dejarse abatir, la deportista ha transformado el dolor en fuerza para denunciar la gordofobia en el deporte de élite.
Con su libro XXL, Leitón busca inspirar a quienes han sentido rechazo por su físico. “No podía quedarme atrás”, asegura, convencida de que la verdadera mejora parte del amor propio y no de la aprobación ajena.