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¡Hipnótica! Paula Koops revoluciona el plató de Tu cara me suena como Raye con ‘Where is my husband!’

TU CARA ME SUENA

Paula Koops deslumbra con una transformación magnética y firma una de las actuaciones más impactantes de la gala

La concursante sorprende al público y al jurado con una interpretación llena de personalidad, fuerza escénica y una puesta en escena que no deja indiferente a nadie.

Patri Bea
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Paula Koops volvió a convertirse en una de las grandes protagonistas de la noche gracias a su imitación de Raye interpretando ‘Where Is My Husband?’. Su actuación destacó por la intensidad interpretativa y una presencia escénica que atrapó al público desde el primer momento.

Durante Tu cara me suena, la artista logró revolucionar el plató con un número muy aplaudido por el jurado y los espectadores. La propuesta se consolidó como uno de los momentos más comentados de una gala repleta de actuaciones destacadas.

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