Patricia Pérez revela el secreto de su espectacular imagen: “Un trabajito me ha costado”

La invitada ha sorprendido a todos al detallar el mantenimiento diario que realiza para verse radiante frente a los focos. Lejos de atribuirlo únicamente a la genética, Patricia Pérez ha reconocido con sinceridad que mantener ese aspecto impecable es fruto de la disciplina, admitiendo ante las cámaras que un trabajito me ha costado llegar a ese nivel de perfección. Su confesión ha generado una gran complicidad durante la emisión de Pasapalabra, donde su frescura siempre es bien recibida.

La comunicadora ha destacado que, más allá de la estética, se trata de una cuestión de constancia y hábitos saludables. Con este gesto de honestidad, ha querido desmitificar la imagen de perfección instantánea, recordando que detrás de cada aparición pública hay una preparación minuciosa que no siempre es visible para el gran espectador.