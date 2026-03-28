Patricia Pérez y Flipy desatan la locura con un surrealista 'latido mojado' en la pista musical

El duelo musical ha alcanzado niveles de comedia inesperados cuando los invitados se han quedado bloqueados ante los primeros acordes. Entre las teorías más disparatadas para dar con el título, Patricia Pérez ha llegado a proponer 'latido mojado', una ocurrencia que ha dejado a todos sin palabras antes de estallar en risas. La confusión ha contagiado a Flipy, quien tampoco lograba dar con la tecla adecuada mientras el tiempo corría en su contra durante esta divertida prueba de Pasapalabra.

Finalmente, el ingenio y el buen humor de ambos han convertido la competición en un espectáculo de improvisación. Las respuestas fallidas y los gestos de incredulidad de sus compañeros han confirmado que, en ocasiones, el fallo más absurdo es el que mejor conecta con la audiencia, regalando un instante televisivo inolvidable marcado por la espontaneidad.