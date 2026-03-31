Patricia Pérez estalla al descubrir la canción tras la pista

Patricia Pérez vivió un instante de gran tensión en Pasapalabra al descubrir cuál era la canción que había sonado durante la prueba musical. Su reacción, marcada por la incredulidad, sorprendió tanto a sus compañeros como al público.

La concursante no ocultó su frustración al darse cuenta de que conocía perfectamente el tema, pero no logró identificarlo a tiempo.