EL CAPITÁN EN JAPÓN
El divertido duelo familiar de Joaquín, Susana y sus hijas descifrando nombres japoneses
Joaquín Sánchez, Susana Saborido y sus hijas protagonizan un enfrentamiento de ingenio sobre si ciertas palabras japonesas son ciudades o platos tradicionales, con comentarios chispeantes que dinamizan el juego.
La familia Sánchez Saborido se sometió a un juego de identificar si nombres como Kawasaki o Sapporo eran ciudades o comidas, generando risas y desacuerdos.
Mientras Susana y sus hijas debatían con argumentos creativos, Joaquín defendía sus elecciones con firmeza, provocando réplicas como “tú no tienes ni idea, estás con la suerte”.