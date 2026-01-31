El divertido duelo familiar de Joaquín, Susana y sus hijas descifrando nombres japoneses

La familia Sánchez Saborido se sometió a un juego de identificar si nombres como Kawasaki o Sapporo eran ciudades o comidas, generando risas y desacuerdos.

Mientras Susana y sus hijas debatían con argumentos creativos, Joaquín defendía sus elecciones con firmeza, provocando réplicas como “tú no tienes ni idea, estás con la suerte”.