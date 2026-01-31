Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

El pique de Joaquín, Susana, Daniela y Salma en ¿Ciudad o plato?

EL CAPITÁN EN JAPÓN

El divertido duelo familiar de Joaquín, Susana y sus hijas descifrando nombres japoneses

Joaquín Sánchez, Susana Saborido y sus hijas protagonizan un enfrentamiento de ingenio sobre si ciertas palabras japonesas son ciudades o platos tradicionales, con comentarios chispeantes que dinamizan el juego.

Carmen Pardo
Publicado:

La familia Sánchez Saborido se sometió a un juego de identificar si nombres como Kawasaki o Sapporo eran ciudades o comidas, generando risas y desacuerdos.

Mientras Susana y sus hijas debatían con argumentos creativos, Joaquín defendía sus elecciones con firmeza, provocando réplicas como “tú no tienes ni idea, estás con la suerte”.

Antena 3» Vídeos