Gabriel

SUEÑOS DE LIBERTAD

Begoña se enfrenta a Gabriel por su engaño con María

La revelación de una infidelidad desata una crisis familiar cuando Begoña decide encarar a Gabriel tras descubrir su relación secreta con María.

Begoña, afectada por la información que le dio Andrés, estalla contra Gabriel y lo acusa de mentirle y faltarle al respeto.

La enfermera sabe que él ha mantenido una aventura con María y lo evidencia en una tensa conversación, poniendo en riesgo la estabilidad de su hogar.

