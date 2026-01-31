Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Begoña se enfrenta a Gabriel por su engaño con María
La revelación de una infidelidad desata una crisis familiar cuando Begoña decide encarar a Gabriel tras descubrir su relación secreta con María.
Begoña, afectada por la información que le dio Andrés, estalla contra Gabriel y lo acusa de mentirle y faltarle al respeto.
La enfermera sabe que él ha mantenido una aventura con María y lo evidencia en una tensa conversación, poniendo en riesgo la estabilidad de su hogar.