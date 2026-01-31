Antena3
Merluza con alcachofas y salsa de cilantro, de Arguiñano: "Una receta muy sencilla y cuqui"

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

Merluza a la plancha con alcachofas y aliño de cilantro para una comida ligera y nutritiva

Karlos Arguiñano presenta una preparación saludable de merluza con alcachofas acompañada de una salsa de cilantro casera, ideal para quienes buscan sabor sin renunciar a ingredientes digestivos y equilibrados.

Karlos Arguiñano propone una receta de merluza con alcachofas y salsa de cilantro que combina pescado blanco bajo en grasa con vegetales ricos en fibra para potenciar la digestión y la nutrición.

La cocción de las alcachofas se complementa con un sofrito suave de ajo y jamón, seguido de una salsa de cilantro y vino blanco que aporta frescura al plato sin añadir complejidad técnica.

