COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Merluza a la plancha con alcachofas y aliño de cilantro para una comida ligera y nutritiva
Karlos Arguiñano presenta una preparación saludable de merluza con alcachofas acompañada de una salsa de cilantro casera, ideal para quienes buscan sabor sin renunciar a ingredientes digestivos y equilibrados.
Karlos Arguiñano propone una receta de merluza con alcachofas y salsa de cilantro que combina pescado blanco bajo en grasa con vegetales ricos en fibra para potenciar la digestión y la nutrición.
La cocción de las alcachofas se complementa con un sofrito suave de ajo y jamón, seguido de una salsa de cilantro y vino blanco que aporta frescura al plato sin añadir complejidad técnica.