Fernando Andina presenta a Pablo Salazar en Sueños de libertad

Fernando Andina debuta en Sueños de libertad como Pablo Salazar, un empresario serio que compra las acciones de Perfumerías Brossard De la Reina y se convierte en director financiero, generando polémica entre los accionistas.

La trama de Salazar viene acompañada de un conflicto personal cuando una amante del pasado aparece en la colonia, planteando interrogantes sobre su matrimonio y regalando nuevos frentes dramáticos.