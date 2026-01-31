Jessica Goicoechea desafía la danza junto a su hermano Cristian

Jessica Goicoechea ha mostrado una entrega intensa en los ensayos para dominar una compleja coreografía al lado de su hermano, figura del espectáculo, consciente de que esta prueba podía elevar su posición en la clasificación general.

La concursante ha reconocido las dificultades físicas y de memoria de la rutina, describiendo el proceso como un reto extremo que la ha puesto “a prueba” durante toda la semana.