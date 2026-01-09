Patricia Conde gana La Pista en Pasapalabra al acertar la canción fetiche de Roberto Leal

Patricia Conde empieza a dejar huella en Pasapalabra. Tras un estreno sin opciones frente a Willy Bárcenas, la presentadora se rehízo en su segundo programa y logró imponerse en La Pista.

Roberto Leal aportó una pista clave al reconocer que se trataba de la única canción que le sale bien en el karaoke y situarla en 1991. Willy apostó por Sarà perché ti amo, pero falló. Patricia esperó al estribillo y reconoció Galilea, de Sergio Dalma, asegurando los segundos y su primera victoria musical.