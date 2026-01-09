Publicidad
PASAPALABRA
Patricia Conde gana La Pista en Pasapalabra al acertar la canción fetiche de Roberto Leal
La presentadora logra sus primeros segundos en la prueba musical tras identificar el tema que el propio Roberto Leal reconoce como su gran éxito en el karaoke.
Patricia Conde empieza a dejar huella en Pasapalabra. Tras un estreno sin opciones frente a Willy Bárcenas, la presentadora se rehízo en su segundo programa y logró imponerse en La Pista.
Roberto Leal aportó una pista clave al reconocer que se trataba de la única canción que le sale bien en el karaoke y situarla en 1991. Willy apostó por Sarà perché ti amo, pero falló. Patricia esperó al estribillo y reconoció Galilea, de Sergio Dalma, asegurando los segundos y su primera victoria musical.