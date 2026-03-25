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El Desafío
Patricia Conde desvela la clave de porque Willy Bárcenas es su socio en El Desafío: “Sus discursos siempre terminan en carcajadas”
La presentadora comparte una confesión sobre su relación con Willy Bárcenas en el programa, destacando el papel que juega su actitud para generar complicidad y humor entre los participantes.
Patricia Conde reconoce que Willy Bárcenas se ha convertido en una figura clave dentro del grupo por su cercanía y sentido del humor. Cualidades que la han llevado a elegir al cantante como socio para la Gran Final.
La presentadora subraya que el cantante la cae bien y que sus intervenciones suelen provocar risas, reforzando la conexión entre los concursantes.