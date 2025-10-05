Publicidad
Sueños de libertad
El patriarca se enfrenta a todo para liberar a José en el próximo capítulo de Sueños de libertad
Damián moverá cielo y tierra en Sueños de libertad para ayudar a Irene y Cristina, tras descubrir la implicación de don Pedro en la desaparición de José.
En Sueños de libertad, Damián intentará negociar con el sargento Zabalza para conseguir la libertad de José, decidido a reparar el daño causado por don Pedro. La confesión del empresario en su lecho de muerte lo cambia todo.
Mientras tanto, Begoña conocerá el resultado de su prueba de embarazo y Luz y Luis se reconciliarán. Digna, por su parte, reprocha a Damián que Andrés aún no sepa la verdad sobre Jesús.