El patriarca se enfrenta a todo para liberar a José en el próximo capítulo de Sueños de libertad

En Sueños de libertad, Damián intentará negociar con el sargento Zabalza para conseguir la libertad de José, decidido a reparar el daño causado por don Pedro. La confesión del empresario en su lecho de muerte lo cambia todo.

Mientras tanto, Begoña conocerá el resultado de su prueba de embarazo y Luz y Luis se reconciliarán. Digna, por su parte, reprocha a Damián que Andrés aún no sepa la verdad sobre Jesús.