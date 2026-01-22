Pastel de patata y salchichas de Arguiñano que sorprende por su sencillez y sabor

El chef detalla paso a paso cómo elaborar este plato partiendo de un puré de patata casero, salchichas tipo Frankfurt y una cobertura cremosa de nata, mostaza y huevo que se gratina con queso parmesano hasta dorar perfectamente.

La preparación incluye un acompañamiento de pimientos del piquillo salteados y ajo para intensificar el sabor, con consejos prácticos para moldear y hornear que facilitan el proceso incluso para cocineros principiantes.