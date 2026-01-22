Antena3
Pastel de patata y salchichas, de Karlos Arguiñano: "No tiene ninguna dificultad y es sorprendente"

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

Pastel de patata y salchichas de Arguiñano que sorprende por su sencillez y sabor

Karlos Arguiñano presenta un pastel de patata con salchichas que combina ingredientes asequibles y una receta sin dificultad, ideal para comidas en familia o como plato principal nutritivo en días fríos.

El chef detalla paso a paso cómo elaborar este plato partiendo de un puré de patata casero, salchichas tipo Frankfurt y una cobertura cremosa de nata, mostaza y huevo que se gratina con queso parmesano hasta dorar perfectamente.

La preparación incluye un acompañamiento de pimientos del piquillo salteados y ajo para intensificar el sabor, con consejos prácticos para moldear y hornear que facilitan el proceso incluso para cocineros principiantes.

