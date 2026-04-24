Los Morancos ponen a prueba a Roberto Leal con un acertijo viral

La visita de Los Morancos a Pasapalabra ha dejado otro instante memorable gracias al ingenio de Jorge Cadaval. Durante la prueba Una de Cuatro, el humorista lanzó un acertijo que descolocó por completo a Roberto Leal.

Aprovechando una curiosa coincidencia con la letra R, Jorge preguntó cómo decir una frase sin usar esa consonante. El presentador no logró resolverlo hasta que César intervino con la respuesta.