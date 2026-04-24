Jorge Cadaval emociona en Pasapalabra con un homenaje a su padre

Jorge Cadaval ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de Pasapalabra durante el regreso de Los Morancos. El humorista ha sorprendido al aparecer con una sudadera muy especial tras cambiar de look a última hora antes de salir al plató.

El motivo ha conmovido a todos: la prenda incluía una fotografía de su padre, Juan Cadaval. Jorge le ha rendido homenaje recordando la herencia recibida: buenos valores, unión familiar y cariño, dejando una escena muy aplaudida.