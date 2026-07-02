La pasión se impone en Sueños de libertad: Gabriel da un paso definitivo en su relación con Beatriz

Beatriz aprovecha la noche para acercarse a Gabriel y volver a intentar conquistarle. Aunque él insiste en que no quiere renunciar a su matrimonio por Juanito, ella le anima a replantearse su situación.

La conversación acaba con una declaración de amor por parte de ambos antes de dejarse llevar por la pasión, sin que Begoña conozca lo que ocurre entre su marido y la niñera en Sueños de libertad.

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