Pasapalabra se viste de Navidad: copos, guiños a Frozen y el look más festivo de Rosa

La Navidad llegó a Pasapalabra con un grafismo renovado y detalles festivos en el plató. Manu y Rosa vivieron el estreno tras firmar su empate número 81 en el Rosco anterior.

Roberto Leal bromeó con su parecido a Olaf y presentó a los “reyes y reinas magas”. Rosa lució un jersey blanco y confesó: “Me encantan estos grafismos, son mis favoritos”.