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Lucía Hoyos replica el legendario twist de Pulp Fiction y hace pleno en La Pista

Lucía Hoyos replica el legendario twist de Pulp Fiction y hace pleno en La Pista

PASAPALABRA

De Pasapalabra a Pulp Fiction: Lucía Hoyos sorprende con un baile de película tras arrasar en La Pista

La actriz ha reconocido la mítica película con los primeros acordes de la canción y ha celebrado su pleno imitando el inolvidable baile de Uma Thurman y John Travolta.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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El cine se ha convertido en protagonista de La Pista de Pasapalabra gracias a Lucía Hoyos. La invitada ha sido más rápida que Martín Fiz y ha acertado la película Pulp Fiction nada más escuchar los primeros acordes de su emblemática canción.

Tras conseguir el pleno, Lucía se ha lanzado a recrear el legendario twist de Uma Thurman y John Travolta. Su entusiasmo ha sido tal que hasta la chapa con su nombre ha salido volando. Roberto Leal ha elogiado su actuación con un divertido "divino", poniendo el broche a un momento lleno de ritmo y nostalgia.

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