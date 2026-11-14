De Pasapalabra a Pulp Fiction: Lucía Hoyos sorprende con un baile de película tras arrasar en La Pista

El cine se ha convertido en protagonista de La Pista de Pasapalabra gracias a Lucía Hoyos. La invitada ha sido más rápida que Martín Fiz y ha acertado la película Pulp Fiction nada más escuchar los primeros acordes de su emblemática canción.

Tras conseguir el pleno, Lucía se ha lanzado a recrear el legendario twist de Uma Thurman y John Travolta. Su entusiasmo ha sido tal que hasta la chapa con su nombre ha salido volando. Roberto Leal ha elogiado su actuación con un divertido "divino", poniendo el broche a un momento lleno de ritmo y nostalgia.