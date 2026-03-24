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El festivo homenaje de Adrián Lastra y Llum Barrera a Lina Morgan en Pasapalabra dando ‘Gracias por venir’

Pasapalabra

Pasapalabra homenajea a Lina Morgan con el baile de Adrián Lastra y Llum Barrera

La actriz firma la victoria y ambos invitados transforman La Pista en un homenaje festivo que conquista al público.

Alberto Mendo
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Llum Barrera se impone en Pasapalabra tras dominar sus duelos frente a Adrián Lastra y asegurar segundos clave para su equipo. La actriz culmina su actuación con una sorprendente resolución en La Pista, evitando el pleno del equipo rival.

El momento más comentado llega con el homenaje a Lina Morgan. Barrera reconoce la canción Gracias por venir y, junto a Lastra, convierte el plató en un espectáculo musical que mezcla nostalgia, humor y celebración.

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