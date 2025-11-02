El pasado de Bahar regresa con fuerza y amenaza su futuro en el hospital

En Renacer, Bahar se enfrenta a Harun, el nuevo jefe médico del hospital, con quien comparte un pasado conflictivo. “O haces tu trabajo como debes o te vas de mi hospital”, le advierte él desde el primer día.

Harun no ha olvidado lo que ocurrió entre ellos y busca ajustar cuentas. Bahar deberá demostrar que sigue siendo la gran profesional que siempre fue, aunque su nuevo jefe solo quiera verla caer.