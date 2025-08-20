La liberación de Irene: abandona su vida anterior y se enfrenta a Pedro

En Sueños de libertad, Irene toma la decisión más valiente de su vida: romper con lo que la aprisiona y dejar atrás tanto la casa como el trabajo que la limitaban. Su gesto refleja un deseo profundo de libertad.

Al mismo tiempo, Irene no duda en desafiar a Pedro y enfrentarse a él con firmeza. Con esta determinación, muestra que está dispuesta a luchar por su propia voz, abriendo un nuevo rumbo cargado de emoción y fuerza.