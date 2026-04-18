Paco Cabezas logra el ansiado pleno en La Pista y se lleva un premio para Tim Burton

Tras varios duelos complicados en La Pista para su grupo de invitados, Paco Cabezas ha sido quien ha roto la mala racha. En el último enfrentamiento del tercer programa, ha identificado de inmediato 'Ob‑la‑di, Ob‑la‑da'. Incluso se ha animado a cantar el estribillo, dejando claro que esta vez no había dudas.

El pleno ha provocado la reacción inmediata de Roberto Leal, que ha celebrado el acierto asegurando que merecía algo más que el libro habitual de Pasapalabra. Entre bromas, el presentador ha dicho que Paco se lo lleva al rodaje con Tim Burton y ha prometido dedicarle otro ejemplar para el director.