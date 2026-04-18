Paco Cabezas se convierte en el héroe del ¿Dónde Están? y vence a Maléfica con un pleno decisivo

Tras acertar a la primera su canción en La Pista, Paco Cabezas ha vuelto a ser protagonista al firmar otro pleno, esta vez en el ¿Dónde Están?. El panel estaba dedicado a Maléfica y el equipo naranja tenía la presión de igualar el acierto previo de David con Úrsula. Noelia López y Javier comenzaron con dificultades, avanzando poco entre las palabras ocultas relacionadas con la villana de Disney.

El punto de inflexión llegó con la entrada de Paco, que encadenó números con mucha seguridad hasta completar el panel. Su actuación desató los elogios de sus compañeros y las bromas de Roberto Leal, que destacó lo bien que le hace honor su apellido.