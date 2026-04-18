Donald Trump irrumpe en La Pista y deja descolocados a El Cordobés y Noelia López

La visita de Manuel Díaz El Cordobés y Noelia López a Pasapalabra ha dejado momentos tan complicados como divertidos en La Pista. Si en sus duelos anteriores el inglés fue el gran escollo, esta vez el problema ha llegado con una canción en español ambientada en 1980.

El título escondía una referencia geográfica que ninguno de los dos consiguió descifrar, pese a los intentos y al paso de los fragmentos musicales.Viendo el bloqueo total, Roberto Leal decidió aportar una pista ligada a la actualidad: es una gran isla, región autónoma de Dinamarca, que quiere Donald Trump. Ni siquiera ese comentario consiguió desbloquear a los invitados, incapaces de llegar a Groenlandia.