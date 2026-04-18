Javier eleva la presión en El Rosco con 23 aciertos y deja a David contra la épica final

Javier ha firmado otro Rosco de altísimo nivel en Pasapalabra, confirmando su buen momento desde que volvió al color naranja. Tras un arranque parejo entre ambos, ha ido marcando diferencias hasta completar la primera vuelta con 21 aciertos y sumar dos más que le han dejado a sólo dos letras del bote de 394.000 euros. Con ese listón, ha preferido dejar pasar el tiempo y plantarse con una sonrisa.

La presión se trasladaba entonces al atril de David. El barcelonés llegaba con 20 aciertos y la obligación de sumar al menos tres más para evitar una nueva Silla Azul. El suspense se mantuvo intacto hasta su última jugada, con la sensación de que aún podía producirse una remontada memorable.