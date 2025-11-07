Una paciente de 82 años denuncia la demora sanitaria: su cita médica no llegará hasta 2027

Con 82 años, Sagrario convive con un dolor constante causado por la artrosis. Apenas puede caminar ni levantarse y necesita una infiltración urgente para aliviar su sufrimiento. Sin embargo, cuando solicitó la cita médica, le dieron fecha para agosto de 2027.

Indignada, la mujer ha presentado una reclamación por la larga espera. “Me siento como si no fuera nadie”, lamenta. Su desesperación crece tras llevar más de 40 meses aguardando una operación que nunca llega.