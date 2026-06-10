La paciencia de Halis se agota con Ferit tras una decisión que vuelve a poner a la familia en peligro

La búsqueda de las joyas auténticas lleva a Ferit a involucrarse en una arriesgada situación que termina teniendo consecuencias. Después de conocer los detalles de lo ocurrido, Halis estalla contra su nieto y le reprocha haber actuado sin medir los riesgos ni pensar en el impacto de sus decisiones.

Durante la discusión, el patriarca expresa su decepción y se pregunta en quién puede confiar realmente dentro de la familia. La conversación se convierte en una dura bronca en la que Halis deja claro su malestar por una nueva imprudencia de Ferit, aumentando aún más la tensión entre ambos en Una nueva vida.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas