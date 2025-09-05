Pablo López sorprende en un juego de preguntas y revela su deseo: “Me encantaría cantar junto a Mika”

Pablo López se ha sometido a un juego de preguntas en el que dejó al descubierto su faceta más cercana. Entre risas, recordó que una de las primeras canciones que aprendió fue la de los Nomos, aunque reconoció no estar seguro.

El malagueño, coach de La Voz, también desveló sus preferencias artísticas: elige el directo por la energía del público, prefiere un baladón antes que un hit bailable y aseguró que lo suyo es improvisar. Además, lanzó un mensaje claro: le gustaría compartir escenario con Mika.