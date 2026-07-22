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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

La sopa de arroz y verduras de Karlos Arguiñano que tendrás lista en 20 minutos

Con arroz, zanahoria, guisantes y un buen caldo de verduras, Karlos Arguiñano prepara una receta ligera, fácil y muy digestiva, perfecta para cualquier comida o cena en familia.

Karlos Arguiñano elabora una sopa de arroz, zanahoria y guisantes: "Natural, con ingredientes frescos y muy digestiva"

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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El cocinero elabora esta sopa con ingredientes sencillos y frescos, destacando la importancia de respetar los tiempos de cocción para conseguir un resultado sabroso y equilibrado.

Además, comparte un consejo para que el arroz conserve la textura ideal: servir la sopa nada más terminar la cocción para evitar que el grano absorba demasiado caldo y espese el plato.

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