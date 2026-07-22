COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
La sopa de arroz y verduras de Karlos Arguiñano que tendrás lista en 20 minutos
Con arroz, zanahoria, guisantes y un buen caldo de verduras, Karlos Arguiñano prepara una receta ligera, fácil y muy digestiva, perfecta para cualquier comida o cena en familia.
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El cocinero elabora esta sopa con ingredientes sencillos y frescos, destacando la importancia de respetar los tiempos de cocción para conseguir un resultado sabroso y equilibrado.
Además, comparte un consejo para que el arroz conserve la textura ideal: servir la sopa nada más terminar la cocción para evitar que el grano absorba demasiado caldo y espese el plato.
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