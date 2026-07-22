La sopa de arroz y verduras de Karlos Arguiñano que tendrás lista en 20 minutos

El cocinero elabora esta sopa con ingredientes sencillos y frescos, destacando la importancia de respetar los tiempos de cocción para conseguir un resultado sabroso y equilibrado.

Además, comparte un consejo para que el arroz conserve la textura ideal: servir la sopa nada más terminar la cocción para evitar que el grano absorba demasiado caldo y espese el plato.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas