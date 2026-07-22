El pescado rebozado de Karlos Arguiñano que gana sabor con una original salsa tártara de soja

Arguiñano prepara este pescado con un rebozado ligero elaborado con huevo y harina de maíz refinada, y recomienda freír las piezas en tandas pequeñas para que queden doradas y crujientes.

La receta se completa con una salsa tártara de soja casera, elaborada con una mahonesa enriquecida con salsa de soja, cebolla morada, ajo, alcaparras, pepinillos y perejil, perfecta para acompañar el pescado.

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