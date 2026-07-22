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El Hormiguero
Pablo Alborán desvela sus gustos más personales en El Hormiguero
El cantante respondió al divertido test rápido de Trancas y Barrancas y reveló algunas de sus curiosidades más desconocidas, desde su mayor capricho hasta la merienda que nunca perdona.
Tras la entrevista con Pablo Motos, Pablo Alborán aceptó el test rápido de Trancas y Barrancas, una sección en la que respondió con naturalidad a preguntas sobre algunos de sus hábitos y preferencias más personales.
El artista habló de su mayor capricho, confesó cuál es su merienda favorita e incluso explicó cómo estornuda, dejando un momento divertido en el que mostró su lado más espontáneo y cercano ante el público de El Hormiguero.