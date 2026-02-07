Óscar Torres y Édgar de las Heras: dos nuevos aspirantes que llegan a Pasapalabra con historias sorprendentes

La llegada de Óscar Torres y Édgar de las Heras a Pasapalabra marca un relevo natural tras el hito logrado por Rosa. Óscar, nacido en Alcalá y residente en Madrid, es graduado en Historia y Geografía y cursó un máster de Profesorado. Reconoce que su presencia es “muy inesperada”, pero afronta el reto con ilusión tras haber visto frustrado su intento de abrir una academia justo antes de la pandemia.

Édgar, por su parte, admite que “pensaba que venía a la Silla Azul” y se encontró directamente concursando, algo que lo dejó “más nervioso de lo que creía”. Ambos fueron recibidos por Roberto Leal en una jornada marcada aún por la emoción del mayor bote en la historia del programa.