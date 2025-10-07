Publicidad
Pasapalabra
Óscar Pereiro presiona a Josep Pedrerol para que se estrene en Pasapalabra: “Si quiere, puede”
El exciclista ha debutado como invitado en el concurso y ha aprovechado para lanzar un mensaje directo a su jefe en El Chiringuito, que aún no ha participado.
Óscar Pereiro ha llegado por primera vez a Pasapalabra y ha dejado claro su objetivo: convencer a Josep Pedrerol para que se anime a participar en el programa.
Roberto Leal ha recordado que casi todo el equipo de El Chiringuito ya ha pasado por el plató. Pereiro ha comentado que el periodista “está intentando alargar lo inevitable”.