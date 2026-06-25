Orozco y Antoñito Molina arrancan las risas en el reto musical de La Voz Kids

Lejos de las actuaciones, los coaches y asesores de La Voz Kids se enfrentan a un divertido desafío: reconocer canciones tras escuchar apenas sus primeros compases. Edurne, Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y sus asesores compiten por ser los más rápidos en pulsar y acertar el título.

La rivalidad entre Fonsi y Melody marca algunos de los momentos más comentados del juego, aunque también hay espacio para las equivocaciones y el humor. Orozco confunde el nombre de un tema y Antoñito Molina sorprende con una respuesta que provoca las carcajadas del resto de participantes.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas