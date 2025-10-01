Orhan se derrumba y suplica a Ferit ayuda tras ser chantajeado: “No puedo respirar, me ahogo”

Orhan ha perdido toda su fortaleza. Entre lágrimas, ha reconocido ante Ferit que su plan se ha vuelto en su contra y ahora los chantajistas exigen más dinero para no delatarlo. Atrapado por el miedo a su padre, a la cárcel y a perder a su familia, ha revelado que solo piensa en huir al extranjero.

El empresario, hundido, se maldecía a sí mismo mientras imploraba la ayuda de Ferit: “Quería ser útil a mi familia, hijo”. Ahora, el joven se enfrenta a una difícil decisión para intentar salvar a su padre sin poner en riesgo a nadie más.