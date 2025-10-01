Publicidad
Una nueva vida
Orhan se derrumba ante Gülgün y confiesa que solo buscaba el orgullo de su padre
Mientras se esconde para huir del país, Orhan se rompe ante Gülgün y reconoce su culpa, revelando la verdadera razón de su deseo de venganza contra Kazim.
La desesperación ha llevado a Orhan a confesar entre lágrimas que nunca fue un buen padre, hijo ni esposo. Hundido en la culpa, se ha enfrentado a sus propios fracasos mientras buscaba comprensión.
En lugar de rencor, Gülgün lo ha reconfortado con un abrazo, recordándole que alguna vez fue un buen hombre. Ella ha comprendido que detrás de su venganza contra Kazim solo había un deseo: el orgullo de su padre.