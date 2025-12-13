Oihan emociona con una versión poderosa de Rocío Jurado en la semifinal

En La Voz, Oihan se atrevió con un clásico de Rocío Jurado y logró una actuación memorable que arrancó aplausos y elogios de los coaches. Su voz potente y controlada marcó la diferencia en la última semifinal.

El público también reaccionó con entusiasmo, consolidando a Oihan como uno de los favoritos para llegar a la última gala.