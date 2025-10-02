La ocurrencia de Daniel Diges sobre Pamela Anderson desata risas en Pasapalabra

Daniel Diges convirtió un panel sobre prendas de vestir en un momento cómico al mencionar a Pamela Anderson como protagonista de su respuesta en Pasapalabra. Su comentario provocó carcajadas en plató.

El actor reconoció su desliz con humor al decir que tiene “una mente muy sucia”, mientras Roberto Leal le seguía el juego asegurando que su respuesta podría ser perfectamente válida.