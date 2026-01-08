Nuevo debut en Pasapalabra en 2026: Patricia Conde se estrena como invitada

Pasapalabra retoma su ritmo habitual tras la Navidad con un cuarteto de invitados que refuerza a Manu y Rosa. Eva Soriano, Willy Bárcenas, José Yélamo y Patricia Conde afrontan el reto en una semana clave, coincidiendo con el arranque de la nueva temporada de El Desafío.

El foco está en Patricia Conde, debutante absoluta tras 25 años de historia del programa. Roberto Leal subrayó el hito al recibirla en el equipo azul. La presentadora reconoció que tenía muchas ganas de participar y celebró hacerlo rodeada de compañeros conocidos.