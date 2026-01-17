Publicidad
UNA NUEVA VIDA
Un nuevo ataque de Tarik desata caos y peligro para la familia Korhan en el próximo episodio
El próximo capítulo llega cargado de tensión: Tarik vuelve a aparecer con intenciones cada vez más oscuras, mientras Orhan cae en una trampa mortal y Esme se enfrenta a un giro inesperado.
En Una nueva vida, Tarik reaparece para intentar manipular a Seyran y chantajearla con falsas promesas. Su plan se vuelve más inquietante cuando, a solas con Tayyar, revela su objetivo: acabar con toda la familia Korhan. La tensión crece hasta provocar una discusión que amenaza con descontrolarse.
Mientras tanto, Orhan es secuestrado por Sehmuz y Mezide, añadiendo un nuevo golpe a la familia. Esme, atrapada en un momento crítico, teme haber matado a Zerrin tras un inesperado golpe que podría cambiarlo todo.