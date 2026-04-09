Nerea denuncia el impacto emocional de su pecho: “Me hacen sentir culpable y nadie me ayuda”
La protagonista comparte en Y ahora Sonsoles cómo su situación le genera dolor físico y psicológico, mientras reclama apoyo para afrontar una operación que considera necesaria desde hace años.
Nerea explica que convive con molestias constantes derivadas del tamaño de su pecho, una situación que también afecta a su autoestima y bienestar emocional. Según relata, siente culpa por no poder costear una solución.
Durante su intervención, lamenta la falta de recursos y ayudas para cubrir la operación, asegurando que necesita apoyo para mejorar su calidad de vida y dejar atrás el sufrimiento diario.