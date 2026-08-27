Nepal teme hasta 10.000 muertos por la devastadora riada: habría dos españoles entre los turistas fallecidos

El Gobierno nepalí teme que la cifra de fallecidos por la brutal riada pueda alcanzar las 10.000 personas. Entre los turistas que habrían perdido la vida se encontrarían dos ciudadanos españoles, mientras continúa la incertidumbre sobre el alcance definitivo de la tragedia.

La última hora de la catástrofe ha sido abordada en Y ahora Sonsoles, donde se ha informado de las estimaciones que manejan las autoridades nepalíes. La posible presencia de dos españoles entre las víctimas añade preocupación mientras siguen conociéndose las consecuencias de la riada.

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