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4-Rosco25m

Debut amargo de Neli en El Rosco

Pasapalabra

Neli tropieza en su primer Rosco de Pasapalabra y deja vía libre a Javier

La nueva concursante acusa los nervios, comete un error decisivo y se jugará la continuidad en la Silla Azul tras un duelo dominado por la experiencia.

Neli comenzó su andadura en Pasapalabra con ambición tras imponerse en la Silla Azul a José. Sin embargo, su estreno en El Rosco quedó marcado por un error prematuro que condicionó todo su desempeño.

La concursante falló en la segunda letra pese a conocer la respuesta, evidenciando la presión del momento. Javier, con mayor experiencia, aprovechó la ventaja, mantuvo la calma y se lanzó sin titubeos a por el bote.

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