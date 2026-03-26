Neli tropieza en su primer Rosco de Pasapalabra y deja vía libre a Javier

Neli comenzó su andadura en Pasapalabra con ambición tras imponerse en la Silla Azul a José. Sin embargo, su estreno en El Rosco quedó marcado por un error prematuro que condicionó todo su desempeño.

La concursante falló en la segunda letra pese a conocer la respuesta, evidenciando la presión del momento. Javier, con mayor experiencia, aprovechó la ventaja, mantuvo la calma y se lanzó sin titubeos a por el bote.