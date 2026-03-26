Neli arrasa en Pasapalabra con un pleno inesperado en el¿Dónde Están?

Neli ha firmado uno de los estrenos más contundentes que se recuerdan en Pasapalabra. La pontevedresa, historiadora de profesión, mostró seguridad desde la Silla Azul y culminó su actuación con un pleno en ¿Dónde Están?, una de las pruebas más exigentes del concurso.

Pese a restar mérito a su actuación y atribuirla a la suerte, su incredulidad tras lograrlo reflejó la dificultad del reto.