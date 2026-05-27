Publicidad
UNA NUEVA VIDA
La negativa de Nazif desata la furia de Halis y hunde todavía más a los Korhan
El patriarca de Una nueva vida pierde el control tras conocer el fracaso de Ferit y acusa a Nazif de aprovecharse del peor momento de la familia.
La tensión se dispara en Una nueva vida en la mansión Korhan después de que Ferit no consiga la ayuda económica de Nazif.Halis, que había dejado a un lado su orgullo para intentar salvar a la familia, reaccionó con una explosión de ira al conocer el rechazo.
El patriarca considera la negativa una traición personal y cree que Nazif está actuando ahora que ve debilitados a los Korhan. Mientras tanto, la desaparición de Ferit tras el enfrentamiento aumenta la preocupación de la familia, temiendo que el joven actúe impulsivamente.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas