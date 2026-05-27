La negativa de Nazif desata la furia de Halis y hunde todavía más a los Korhan

La tensión se dispara en Una nueva vida en la mansión Korhan después de que Ferit no consiga la ayuda económica de Nazif.Halis, que había dejado a un lado su orgullo para intentar salvar a la familia, reaccionó con una explosión de ira al conocer el rechazo.

El patriarca considera la negativa una traición personal y cree que Nazif está actuando ahora que ve debilitados a los Korhan. Mientras tanto, la desaparición de Ferit tras el enfrentamiento aumenta la preocupación de la familia, temiendo que el joven actúe impulsivamente.

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