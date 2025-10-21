Publicidad
Renacer
Naz sorprende a Evren al rechazar el adiós: “Quiero empezar de nuevo, pero como amigos”
Evren confiesa a Naz sus dudas sobre su relación y su pasado con Bahar, pero la reacción de ella cambia el rumbo de su historia en el restaurante.
En Renacer, Evren llega decidido a terminar con Naz, convencido de que no está preparado para una relación. Sin embargo, sus palabras provocan una inesperada reacción en ella, que se niega a despedirse.
Naz lo sorprende proponiéndole empezar de cero, sin rencores y con una nueva perspectiva. La tensión inicial se disipa entre risas, transformando una despedida en un punto de partida. Lo que parecía el final de su historia se convierte en un nuevo capítulo lleno de posibilidades para ambos.